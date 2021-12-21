Чебоксары, 21 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Чувашии депутаты поддержали законопроект о приостановлении действия жилищной льготы республиканским чиновникам, которую отменили с 2015 года. В ходе голосования против выступил один депутат из 40 зарегистрированных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Голосование по законопроекту в Госсовете Чувашии. Скриншот прямой трансляции

Речь идёт о предоставлении государственным гражданским служащим Чувашии права на единовременную субсидию на приобретение жилья, которая ранее предоставлялась один раз за весь период работы и считалась «дополнительной государственной гарантией».

Руководитель администрации главы Чувашии Вячеслав Борисов отметил, что данная льгота действовала в 2012 — 2014 годы, в 2015 году её действие прекращено и с тех пор ежегодно принимается решение о приостановке ещё на один год. Он не смог ответить на вопрос о том, сколько потребуется средств в случае возобновления льготы и привёл данные прошлых лет. По его словам, в 2012 году из республиканского бюджета 18 чиновников получили в общей сложности 19,8 млн рублей на приобретение жилья, в 2013 году 19 служащим выплачено 25 млн рублей в виде жилищной льготы, в 2014 году получателями 29,8 млн рублей стали 33 чиновника.

Борисов проинформировал, что в настоящее время в качестве нуждающихся в жилье числятся 82 государственных гражданских служащих. В качестве альтернативы они имеют внеочередное право на получение квартиры в государственном жилищном фонде Чувашии коммерческого использования. Этой возможностью с 1 января 2015 года (с момента приостановления предоставления единовременной субсидии на приобретение жилья) воспользовался 71 чиновник.

Руководитель администрации главы Чувашии пояснил, что данная льгота приостанавливается, так как в бюджете не заложены соответствующие средства, сославшись на то, что это прерогатива депутатов. В результате против принятия законопроекта проголосовал один депутат, остальные поддержали приостановление действия жилищной льготы для чиновников.