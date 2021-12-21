Париж, 21 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов в Париже задержали захватившего двух женщин в заложники мужчину. Об этом 21 декабря сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен на своей странице в соцсети Twitter.

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«Человек, взявший заложников, задержан. Пострадавших нет», — написал он в своем сообщении.

Также Дарманен выразил благодарность префектуре парижской полиции, а также силам спецназа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что захват заложников в 12-м округе Парижа продолжается вторые сутки.