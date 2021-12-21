Москва, , 10:45 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, российская валюта на утренних торгах демонстрирует положительную динамику, прибавляя 0,3%, после волны распродаж, которая 20 декабря прокатилась по группе рисковых активов из-за вспыхнувших страхов распространения нового штамма «Омикрон», заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ряд стран в минувшие выходные ввел жесткие эпидемиологические ограничения, в Лондоне был объявлен режим чрезвычайной ситуации, после того как ежесуточный прирост инфицированных «Омикроном» превысил 93 тыс.

В Нидерландах до 14 января, был введен полный «локдаун», аналогичный тому, что вводился весной 2020 года.

Инвесторы испугались, что «локдауны» могут быть объявлены и в других крупных европейских странах, это и послужило триггером к распродажам.

Чтобы «успокоить» инвесторов в дело пришлось вступить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая на специальном брифинге 20 декабря объявила о том, что пандемия COVID-19 может закончиться уже в 2022 году.

Также ВОЗ выдвинула версию о том, что сам «Омикрон» при достаточном количестве инфицированных, может стать своего рода вакциной от других штаммов.

Этого было достаточно, чтобы цены на нефть и фондовые индексы перестали снижаться и перешли к восстановительному росту, который продолжается и сегодня.

Индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng прибавляет 1,3%, японский Nikkei 225 растет более чем на 2,0%, фьючерсы на европейские индексы в плюсе на 0,5%, цены на нефть растут на 1,0%.

Если добавить сюда покупку рублей российскими экспортерами в рамках подготовки к выплатам НДПИ 27 декабря, то можно констатировать, что для рубля созданы идеальные условия для попытки укрепиться к нижней границе диапазона 73,50−74,30 за доллар», — считает эксперт.

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