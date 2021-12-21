Москва, 21 декабря 2021, 10:44 — REGNUM Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что существует вероятность достижения понимания с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности.
Ранее в Госдепе США заявили, что предложения Москвы по безопасности, переданные Вашингтону, не развеяли озабоченности Белого дома.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ситуация в отношениях России с США и НАТО очень тяжелая и может стать ещё хуже, поэтому Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности.
Читайте также: России срочно нужен ответ США на предложения по безопасности — МИД РФ