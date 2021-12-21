Москва, 21 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что существует вероятность достижения понимания с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности.

En.kremlin.ru Флаги России и США

Ранее в Госдепе США заявили, что предложения Москвы по безопасности, переданные Вашингтону, не развеяли озабоченности Белого дома.

«Я думаю, это была первичная реакция… Первая реакция на неожиданное решение на выдвижение этих проектов: и договора, и соглашения. Я думаю, все-таки в НАТО и в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем идет речь, — сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». — И я думаю, реально даже, что переговоры начнутся. И они уже потихонечку начинаются».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ситуация в отношениях России с США и НАТО очень тяжелая и может стать ещё хуже, поэтому Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности.

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