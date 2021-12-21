Всеволожск, Ленинградская область, , 10:48 — REGNUM Достраивать пять домов проблемного ЖК «Рябиновый сад» в Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области будет единственный участник соответствующего тендера. Контракт подпишут по максимальной цене — более 806 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

На стройке Рыжкова Анна © ИА Красная Весна

По условиям тендера победитель должен был достроить дома не позднее 24 месяца с даты подписания контракта. Участник взял на себя обязательства завершить работы за 18 месяцев.

Единственным участником тендера было ООО «СтройМонолитСервис», численность работников в котором на начало 2021 года была около 20 человек. Компания в мае 2016 года и прописана в Москве. Владельцы предприятия — директор Джуро Бажулич и с апреля 2021 года Марина Мистрюкова (50% доли). В 2020 году эта же компания получила два госконтракта — на 265 млн рублей на строительство здания крытой ледовой арены в г. Волхов и на 215 млн рублей — на строительство детсада на 200 мест в пос. Тельмана Тосненского района.

Напомним, ЖК состоит из шести домов общей площадью почти 50 тыс. кв. м. В июле 2020 года было принято решение достраивать проблемный объект, застройщик которого — ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» — был обанкрочен в июле 2019 года.

Читайте также: Крупный долгострой в Ленобласти будет завершён — объявлен тендер