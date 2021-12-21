Севастополь, , 10:43 — REGNUM В Севастополе продолжает снижаться заболеваемость СOVID-19. За последние сутки в регионе подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 21 декабря в пресс-службе правительства города. Накануне, 20 декабря, сообщалось о 108 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«156 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 65 до 87 лет», — уточнили в пресс-службе.

Всего в Севастополе заражение коронавирусом с начала пандемии подтвердилось у 52 106 человек, из них выздоровели 48 504 человека, 1 812 умерли.

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Накануне, 20 декабря, вице-губернатор Александр Кулагин заявил о снижении числа выявленных случаев заражения коронавирусом на 27% по сравнению с предыдущей неделей. Суточный темп прироста новых заболевших, по данным специалистов, снизился на 33%.