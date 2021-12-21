Афины , , 10:42 — REGNUM Греция подтвердила 3689 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 20 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 037 759 случаев заражения.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 85 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 19 976 человек.

В общей сложности 670 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 80,6% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.