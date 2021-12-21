21 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 11:57 — REGNUM На Ставрополье завершились зимние замеры твердых коммунальных отходов (ТКО). В Ставропольском крае кампания стартовала осенью 2021 года.

По результатам исследований будет получен средний норматив, который будет представлен на рассмотрение министерства ЖКХ края, рассмотрен российским экологическим оператором, и дальше пойдет процедура утверждения полученных результатов.

Работы продлятся в течение года, чтобы сопоставить сезонные показатели и сделать более объективные расчеты.

Кампания по проведению замеров твердых коммунальных отходов Александр Погожев © ИА REGNUM

Взвешивание контейнера с отходами Александр Погожев © ИА REGNUM

Взвешивание контейнера с отходами Александр Погожев © ИА REGNUM

Взвешивание контейнера с отходами Александр Погожев © ИА REGNUM Взвешивание контейнера с отходами Александр Погожев © ИА REGNUM

Взвешивание контейнера с отходами Александр Погожев © ИА REGNUM

Взвешивание контейнера с отходами Александр Погожев © ИА REGNUM

В восьми регионах России уже реализована кампания по замеру суточного накопления твердых коммунальных отходов: Астраханская область, Краснодарский край, Пензенская область, Республика Мордовия и др.

Кампания по проведению замеров твердых коммунальных отходов Александр Погожев © ИА REGNUM

Измерение слоя накопленных за сутки отходов Александр Погожев © ИА REGNUM Измерение слоя накопленных за сутки отходов Александр Погожев © ИА REGNUM

Внесение данных в журнал Александр Погожев © ИА REGNUM

«Основная цель кампании — определение достоверных результатов объемов накопления ТКО на расчетную единицу. Для жилого сектора на одного проживающего. В школах и лицеях на одного учащегося. На торговых предприятиях — на один квадратный метр общей площади. Рассчитываются средние нормативы, и предприятия, у которых нет своего контейнера, будут пользоваться этими средними нормативами. Предприятиям, которые имеют свою контейнерную площадку, законодательство разрешает вывозить мусор по фактическому накоплению. При этом места размещения площадок и объемы вывоза согласовываются с региональным оператором по вывозу отходов», — говорит Вячеслав Абрамов, кандидат технических наук, заместитель генерального директора ООО «Центр создания систем обращения с отходами».

Внесение данных в журнал Александр Погожев © ИА REGNUM

Кампания по проведению замеров твердых коммунальных отходов Александр Погожев © ИА REGNUM

Кампания по проведению замеров твердых коммунальных отходов Александр Погожев © ИА REGNUM

Кампания по проведению замеров твердых коммунальных отходов Александр Погожев © ИА REGNUM

В соответствии с российским законодательством такие замеры должны проводиться регионами не реже одного раза в пять лет. В Ставропольском крае предыдущие замеры проходили в 2016—2017 годах. На основании утвержденных нормативов накопления ТКО для разных категорий потребителей рассчитывается стоимость оказываемых услуг по вывозу мусора.