Владикавказ, , 10:41 — REGNUM В Северной Осетии передан мандат депутата парламента Залине Ачеевой. Её мать Нели Ачеева, являвшаяся председателем мандатной комиссии, скончалась от COVID-19, пишет «15-й Регион».

Флаг Северной Осетии

По данным портала, Залина Ачеева является депутатом от партии «Справедливая Россия». До утверждения её в депутатском кресле она работала руководителем отделения Пенсионного фонда по Алагирскому району. Её кандидатуру единогласно поддержали депутаты парламента РСО-Алании.

Напомним, Неля Ачеева была депутатом парламента Северной Осетии третьего, четвертого, пятого и шестого созывов, являлась членом комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов. Она скончалась от опасной инфекции в ноябре 2021 года.