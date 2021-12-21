Санкт-Петербург, 21 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 130 курьеров сервиса по доставке «Самокат» с октября 2021 года не получали зарплату за работу, вопрос решился лишь в декабре, когда о ситуации стало известно общественности и руководству компании.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Курьер службы доставки «Самокат» везет заказ

О том, что работники, которые без устали развозят продукты по адресам покупателей, с октября не получали положенных выплат, стало известно лишь в середине декабря, когда об этом заявил профсоюз «Курьер». Выяснилось, что 130 курьеров были трудоустроены не в штат сервиса-доставки, а в сторонние ООО «Создание» и ИП Янковский, с которыми до недавнего времени сотрудничал сервис.

Как отметили в профсоюзе, задолженность перед курьерами составляла порядка 5 млн рублей. После этого к делу подключилась прокуратура Санкт-Петербурга, которая организовала проверку.

«Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав граждан, в том числе на своевременную и в полном объеме оплату труда, — уточнили в ведомстве. — По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

В свою очередь в «Самокате» сообщили, что к вечеру 20 декабря 92 курьера-партнёра из 130 уже получили деньги, остальные получат зарплаты до конца текущей недели.

«Мы прекратили сотрудничество с партнёрами ООО «Создание» и ИП «Янковский», но в данной ситуации помогаем им решить проблему с оплатами. Для нас важно, чтобы курьеры получили справедливое вознаграждение за свой труд», — заверили в пресс-службе сервиса.