Благовещенск, , 11:16 — REGNUM В Амурской области функционируют 97 центров «Точка роста», а в 2022 году их количество возрастёт до 126. В 2021 году были открыты 29 таких площадок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья. К 2024 году благодаря реализации нацпроекта «Образование» количество таких центров в области планируется увеличить до 220.

«Точки роста» Управление пресс-службы правительства Тульской области

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«Точки роста» являются лабораториями по физике, химии, биологии и экологии. Центры оснащены современным оборудованием, в том числе ноутбуками, цифровыми микроскопами, конструкторами для практики блочного программирования с комплектом датчиков.

По мнению эксперта регионального исполкома Народного фронта в Амурской области Анны Бедник, увеличение количества «Точек роста» даёт школьникам возможность получать эффективное образование, которое соответствует всем современным стандартам. Благодаря таким центрам, всё больше детей могут осваивать современные технологии и новейшие образовательные программы, в том числе в отдалённых от столицы региона населённых пунктах, отметила эксперт.

«Реализация нацпроекта «Образование» в Амурской области положительным образом влияет на качество образования, которое получают школьники из муниципалитетов региона. За счёт него идёт развитие инфраструктуры образования и совершенствование его содержания. Программа развития центров «Точка роста» в регионе уже доказала свою эффективность. Ребята из сельских школ изучают ранее недоступные им современные образовательные программы, такие как 3D-моделирование, работа с квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, оказание первой медицинской помощи и другие. У педагогов также есть возможность использовать современное оборудование центров для преподавания предметов школьной программы. В рамках внеурочной деятельности ребята могут заниматься медиатворчеством и проектированием, что делает их досуг более разнообразным и позволяет развивать свои способности. Помимо этого, работа «Точек роста» на территории региона способствует обновлению содержания и совершенствованию методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», — сказала Анна Бедник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в 2022 году оснастят новым компьютерным оборудованием 30 школ. Цифровизация будет проходить в рамках нацпроекта «Образование».