В Приамурье в 2022 году откроют 29 новых «Точек роста»
Благовещенск, 21 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Амурской области функционируют 97 центров «Точка роста», а в 2022 году их количество возрастёт до 126. В 2021 году были открыты 29 таких площадок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья. К 2024 году благодаря реализации нацпроекта «Образование» количество таких центров в области планируется увеличить до 220.
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«Точки роста» являются лабораториями по физике, химии, биологии и экологии. Центры оснащены современным оборудованием, в том числе ноутбуками, цифровыми микроскопами, конструкторами для практики блочного программирования с комплектом датчиков.
По мнению эксперта регионального исполкома Народного фронта в Амурской области Анны Бедник, увеличение количества «Точек роста» даёт школьникам возможность получать эффективное образование, которое соответствует всем современным стандартам. Благодаря таким центрам, всё больше детей могут осваивать современные технологии и новейшие образовательные программы, в том числе в отдалённых от столицы региона населённых пунктах, отметила эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в 2022 году оснастят новым компьютерным оборудованием 30 школ. Цифровизация будет проходить в рамках нацпроекта «Образование».