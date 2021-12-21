Ереван, , 10:38 — REGNUM Эскалация напряжения на армяно-азербайджанской границе вызывает беспокойство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). О этом 21 декабря заявил генсек ОДКБ Станислав Зась в интервью агентству «Арменпресс».

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

"Нас очень беспокоит сохраняющаяся напряжённая ситуация на армяно-азербайджанской границе, где периодически происходят боестолкновения и обстрелы, в результате которых, к сожалению, гибнут люди», — сказал Зась.

Он отметил, что в ДОКБ внимательно следят за ситуацией на границе между Арменией и Азербайджаном. Зась также призвал стороны принять меры по деэскалации напряжения и решать проблемы дипломатическим путём. Также он подчеркнул важность создания комиссии по делимитации и демаркации границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились. Предположительно конфликт обострился из-за желания одной из сторон занять стратегические высоты, расположенные на спорной территории.

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