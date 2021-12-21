Вена, , 10:37 — REGNUM Поддержка Китаем России в вопросах по гарантиям безопасности является ощутимой. Об этом 21 декабря заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «Соловьев Live».

«Конечно», — сказал он ответ на вопрос о том, изменит ли баланс сил поддержка Пекином российских предложений по гарантиям безопасности.

«Я думаю, мнение Китая очень важное. К нему прислушиваются как в Вашингтоне, так и в странах НАТО. Китай является нашим союзником, его поддержка в этом вопросе, конечно, ощутима», — уточнил Гаврилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что ни при каких условиях Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии.