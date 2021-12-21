Уфа, 21 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Бывшего специалиста комитета по управлению собственностью министерства земельных и имущественных отношений Башкирии по Баймакскому району и городу Баймак признали виновным в получении взяток за незаконную передачу в аренду муниципальных земель. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

В суде установлено, что специалист комитета по управлению собственностью Баймакского района в 2017—2018 годах получил от двух местных жительниц 30 тысяч рублей и 55 тысяч рублей за содействие в незаконном заключении договоров аренды двух земельных участков в селе Старый Сибай для индивидуального жилищного строительства сроком на 20 лет.

«При этом, законных оснований для предоставления участков женщинам не имелось, поскольку на выданных участках имелись самовольные постройки, которые они сами и возвели», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, фигурант уголовного дела в 2017 году получил от жителя г. Баймак 40 тысяч рублей за содействие в победе на аукционе за право на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Помимо этого, в прошлом году обвиняемый вместе с директором муниципального бюджетного учреждения «Архитектура» Баймакского района предложил местному жителю за 240 тысяч рублей содействовать в получении им права на аренду двух земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, в том числе обеспечить его победу в аукционе, это предложение мужчина принял.

«После получения чиновниками первой части взятки в размере 150 тыс. рублей, они были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Свою вину 46-летний подсудимый признал частично. В результате суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строго режима. Также ему запрещено занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе в течение пяти лет.

Ранее в отношении руководителя муниципального бюджетного учреждения «Архитектура» Баймакского района также был вынесен обвинительный приговор.