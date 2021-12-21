Владивосток, 21 декабря, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Приморье активные поиски катера с двумя рыбаками, пропавшими в Уссурийском заливе, завершены 21 декабря. Всем морским судам, проходящих в заливе Петра Великого, регулярно даётся оповещение о попутном поиске катера Ямаха FR-26, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.

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За 4 дня поисков двумя воздушными и четырьмя морскими судами осмотрены акватории залива Петра Великого, в том числе острова Рейнеке, остров Рикорда и остров Аскольд. Всего было обследовано около 29 тыс. кв. км акватории района и 110 кв. км береговой черты. Поиски результатов не дали.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили о пропаже катера с людьми. Судно потеряло ход в районе Рейнеке и больше на связь никто не выходил.