Москва, , 10:32 — REGNUM Большую часть торгов 20 декабря нефть провела под давлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Добыча нефти Пресс-служба правительства Республики Коми

«Нарушив целостность уровня $70 за баррель, нефть марки Brent отметилась на минимумах начала декабря в районе $69,30, где встретила спрос и в ходе американской сессии отыграла практически все внутридневные потери.

Сегодня, 21 декабря, котировки развивают подъем, который пока ограничивается золой $72,50. Несмотря на отскок, общая атмосфера на рынке остается непростой и напряженной по причине нового штамма и неопределенности, связанной с последствиями «Омикрона» в контексте мирового спроса на энергию.

Трейдеров тревожит рост заболеваемости, что отражается в нервозной динамике цен и постепенном смещении нижней границы диапазона.

При этом фьючерсы все еще находятся на высоких уровнях, а значит, паники на рынке сейчас нет, и игроки надеются, что полноценной новой волны пандемии все же удастся избежать, в том числе благодаря прошлому двухлетнему опыту.

Также важно обратить внимание на позитивный сигнал от рынка черного золота — на вчерашней просадке ниже $70 Brent привлекла внимание покупателей, что указывает на неготовность участников рынка к агрессивным распродажам фьючерсов.

И хотя бычий потенциал цен на данном этапе ограничен, сам факт покупок на падении позволяет говорить о низких шансах более серьезного или затяжного обвала рынка.

Сейчас котировкам нужно совершить уверенный пробой зоны $72,50, чтобы нацелиться на 200 и 20-дневные скользящие средние в области $73−73,70.

Впрочем, о возвращении за пределы этих уровней сейчас говорить рано. Более того, в случае усиления неопределенности на рынке вполне вероятна новая волна продаж», — пояснил эксперт.

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