Москва, 21 декабря 2021, 10:32 — REGNUM Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Североатлантический альянс должен дать оперативный ответ на предложения России о гарантиях безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ситуация в отношениях России с США и НАТО очень тяжелая и может стать ещё хуже, поэтому Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности.
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