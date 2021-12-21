Москва, , 10:32 — REGNUM Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Североатлантический альянс должен дать оперативный ответ на предложения России о гарантиях безопасности.

Россия и США Mil.ru

«Думаю, они не думают, что мы блефуем, но попытаются несомненно и вполне возможно заболтать эту проблему. Но время не ждет. Мы ждем конкретных, реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало», — сказал он в эфире YouTube-каенала «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ситуация в отношениях России с США и НАТО очень тяжелая и может стать ещё хуже, поэтому Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности.

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