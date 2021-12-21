Москва, 21 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении 24,4 млрд рублей на проекты по строительству школ. Об этом 21 декабря сообщает сайт правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

Субсидии направят в 23 региона, там построят 49 школ на 45 тыс. дополнительных учебных мест. Кроме федеральных средств, финансирование поступит и из региональных бюджетов, а также из средств инвесторов.

«Первый этап отбора проектов проходил весной. По его итогам на строительство новых школ Правительство распределило между регионами 43,5 млрд рублей. Второй этап завершился в сентябре. Тогда было распределено более 74 млрд рублей. Уже объявлен следующий отбор, итоги которого будут подведены в начале 2022 года», — рассказали в правительстве.

Всего по госпрограмме «Развитие образования» на строительство школ планируется направить 234,7 млрд рублей в 2021—2024 годах.