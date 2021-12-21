Тирана, 21 декабря 2021, 10:37 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 20 декабря опубликовал на своей странице в социальной сети Tik Tok видео, на котором молодой албанец пытается сорвать со столба сербский флаг.
Юноша полетел вниз с существенной высоты, а большая часть флага осталась, где висела.
«Поучительное» видео Рама сопроводил комментарием:
Напомним, в Албании прошли протесты националистов против проекта Open Balkan. Считается, что он притесняет Косово и невыгоден албанцам.
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