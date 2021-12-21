Тирана, 21 декабря, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 20 декабря опубликовал на своей странице в социальной сети Tik Tok видео, на котором молодой албанец пытается сорвать со столба сербский флаг.

Facebook.com/edirama.al Эди Рама

Юноша полетел вниз с существенной высоты, а большая часть флага осталась, где висела.

«Поучительное» видео Рама сопроводил комментарием:

«Я предатель, а он патриот, подходит (по албанский подходить и падать — одно слово) или нет😂Боже, храни Албанию от чокнутых».

Напомним, в Албании прошли протесты националистов против проекта Open Balkan. Считается, что он притесняет Косово и невыгоден албанцам.