Ростов-на-Дону, 21 декабря, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В рамках модернизации системы здравоохранения в Ростовской области в 2022 году начнётся передача муниципальных медицинских учреждений в региональную собственность. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Tverlife.ru В больнице

«Мы, изучая опыт других регионов и внимательно смотря за решениями, принимаемыми на федеральном уровне, считаем нужным приступить к этой работе. Она не может быть одномоментной — это сложная работа. Потому что нужна полная инвентаризация, внимательно нужно относиться к людям — медицинским кадрам, как они будут трудиться и где. По большому счету, речь идет о передаче функций управления структурой здравоохранения на областной уровень», — отметил глава региона в эфире программы «О главном» на телеканале «Дон 24».

В Ростовской области в настоящее время действует 273 медицинских учреждения, из которых 141 — муниципальные. В рамках модернизации донского здравоохранения необходимы полная инвентаризация и внимательное отношение к кадрам.