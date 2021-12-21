Кабул, 21 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Десятки бывших сотрудников местного персонала турецких войск в составе миссии НАТО в Афганистане протестовали против невыплаты им зарплаты перед посольством Турции в Кабуле. Об этом сообщает телеканал «ТОЛО ньюс».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Протестующие утверждают, что турецкие военные обещали содействовать их переезду в Турцию после падения предыдущего правительства, но пока не выполнили свои обязательства.

«Один из высокопоставленных турецких генералов пообещал нам, что нас эвакуируют в Турцию, и нам было обещано, что обязательства по нашим льготам, пенсиям и зарплатам будут выполнены на 100%, но по сей день ничего не выполнено. Наше терпение лопнуло, и мы пришли к посольству», — пояснил переводчик Самад Раджаби.

Протестующие заявляют, что будут и дальше обращаться в суд, если их требования не будут выполнены.

«Наш протест будет продолжаться до тех пор, пока мы не добьемся реализации наших прав, наш протест ширится день ото дня, и нас становится все больше», — сказал телеканалу переводчик Абдул Сабур.

Выплата зарплат за четыре месяца, выплата пенсий и подготовка к переезду в Турцию — важнейшие требования протестующих.

«У нас есть три основных требования к Турецкой Республике: первое требование — это зарплата, у нас осталось четыре месяца до завершения контракта. Второе требование — это наши льготы, согласно контрактам, мы имеем право на льготы. Третье требование — это переезд», — добавил переводчик Мустафа.

Отмечается, что телеканалу не удалось получить комментарий посольства Турции в Кабуле.

После падения предыдущего правительства большинство посольств в Афганистане вывезли некоторых своих афганских сотрудников и коллег, но значительное число таких лиц остается в Афганистане.

Они также утверждают, что каждый из них тесно сотрудничал с турецкими войсками на различных участках.