Вена, , 10:30 — REGNUM Ни при каких условиях Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии. Об этом 21 декабря заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «Соловьев Live».

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Думаю, да. Или ответ будет совсем другой», — сказал он, говоря о том, что Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на то, чтобы ее «заболтали» и после этого на Украине и в Грузии была размещена инфраструктура НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что на сегодняшний день расширение НАТО представляет угрозу как для России, так и для ЕС.