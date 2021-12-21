Майкоп, 21 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Адыгее за десять месяцев 2021 года родилось 3769 детей. По сравнению с тем же периодом прошлого года отмечается рост рождаемости на 4%, сообщили 21 декабря в пресс-службе Адыгеястата.

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«С начала года родилось 3769 новорожденных, и это на 144 малыша или на 4,0% больше, чем за тот же период прошлого года», — говорится в сообщении статистического органа.

При этом уточняется, что мальчиков в регионе родилось на 47 больше, чем девочек: 1908 против 1861. При этом родилось также 37 двоен. Из новорожденных 1287 малышей стали первыми в семье, 165 новорожденных стали пятыми или последующими детьми в семье. Возраст большинства рожениц составил 25−29 лет. Однако есть десять женщин, рискнувших родить после 44 лет, и совсем юные матери, возраст которых не превысил 14−15 лет.