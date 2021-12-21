Париж, 21 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Захват заложников в 12-м округе Парижа продолжается вторые сутки, передает BFM TV.

Заложник

На данный момент продолжаются переговоры с похитителем об освобождении второго заложника. Мужчина страдает психическим расстройством. Из источников в полиции стало известно, что этот человек не представляет непосредственной угрозы для заложника или для себя самого.

Ранее в Париже две женщины были взяты в заложники вооруженным мужчиной. Согласно полученным данным, заложниками являются мать и дочь. Женщину освободили. У потерпевшей не было ранений или каких-либо повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 20 декабря на улице Алигр, расположенной на востоке Парижа. Вооружённый ножом мужчина, предположительно выходец из Туниса 56 лет, в одном из магазинов взял в заложницы двух женщин.