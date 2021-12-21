Сеул, 21 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 119 334 человека. Об этом 21 декабря сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 21 декабря в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 43 620 898 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 84,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 52 293 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 42 131 332 человека. Уровень полной вакцинации составил 82%.

«Бустерную» дозу получили 807 347 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 12 377 850 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 5202 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 575 615.

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