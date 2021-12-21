Пекин, 21 декабря, 2021, 10:35 — ИА Регнум. США негативно повлияли на глобальный стратегический баланс и стабильность, а также на процесс международного контроля над вооружениями и разоружения. Подобные действия Вашингтону следует прекратить, говорится в комментарии МИД Китая по случаю выхода России из Договора по открытому небу вслед за США.

Mooc.chaoxing.com МИД КНР

В китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что власти США в одностороннем порядке денонсировали договор, не учитывая опасений других его участников и мирового сообщества. Это стало непосредственной причиной выхода России из соглашения.

Россия пыталась спасти договор, но отклика ни от США, ни от других сторон не получила. В целом США долго следовали менталитету холодной войны и идее «Америка прежде всего», они непрерывно нарушали договоры и отказывались от них, усиливали военную мощь, преувеличивали противостояние и конкуренцию крупных государств.

Таким образом, подчеркнули в Пекине, Соединённые Штаты «оказывали серьезное негативное влияние на глобальный стратегический баланс и стабильность, на взаимное доверие и сотрудничество между крупными державами, а также на процесс международного контроля над вооружениями и разоружения».

Вашингтону следует, как призывает Китай, внять озабоченности международного сообщества, прекратить подобные негативные действия и предпринять конкретные действия для поддержания глобальной стратегической стабильности, добавили в китайском МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, США покинули международный Договор по открытому небу (ДОН) в ноябре 2020 года, Россия вышла из него спустя год, 18 декабря.

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