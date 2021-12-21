Омск, , 10:22 — REGNUM В БСМП №1 в Омске прооперировали молодого человека, пострадавшего во время любительского занятия фехтованием.

Рапира в руках спортсмена Андрей Пронин © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 21 декабря в минздраве Омской области, 20 декабря в медучреждение поступил 19-летний парень с проникающим ранением головы рапирой. Клинок вошёл в голову пострадавшего на шесть сантиметров. Удар пришёлся в подглазничную область.

Врачи диагностировали у молодого омича повреждение кости черепа, ушиб головного мозга средней тяжести, внутримозговую гематому.

Благодаря медикам омичу удалось сохранить жизненно-важные функции мозга и даже зрение. 20 декабря его прооперировали.

«Доктора выражают надежду на то, что выздоровление пройдёт хорошо», — подчеркнули в минздраве.

Эту ситуацию ИА REGNUM прокомментировали в областном УМВД.

По данным ведомства, сотрудники уголовного розыска установили, что пострадавший молодой человек и его друг год назад увлеклись фехтованием. Два месяца назад омич заказал из Москвы себе и другу на день рождения две рапиры по 120 см.

Вечером 19 декабря они вышли во двор и стали заниматься фехтованием без защитных костюмов. 19-летний приятель сделал выпад в сторону оппонента и нанёс укол в область лица.

Через час пострадавшему омичу стало хуже. Ему понадобилась скорая медицинская помощь.

Сейчас пострадавший находится в реанимации. Рапиры изъяли и направили на экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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