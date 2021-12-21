Даниловский район, Волгоградская область, 21 декабря, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Обстоятельства незаконной охоты выясняют полицейские в Даниловском районе Волгоградской области — там задержаны 12 мужчин, подозреваемых в убийстве семи косуль, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Карл Фридрих Шульц. Браконьеры (фрагмент). 1832

О группе охотников на четырёх внедорожниках на территории местного охотхозяйства сообщил в полицию госинспектор охраны окружающей среды. Личности мужчин установлены, это семь жителей Волгоградской области, четверо вахтовиков из Краснодарского края и один из Омской области. В автомобилях охотников и лесном массиве обнаружены следы забоя семерых косуль, разрешения на добычу которых отсутствовали. Изъяты 12 единиц охотничьих ружей и карабинов различного калибра.

Свою причастность к незаконной охоте мужчины отрицают. Назначены экспертизы, устанавливается ущерб, причинённый природе.