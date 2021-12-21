Исламабад, 21 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В результате ракетных ударов со стороны Пакистана по восточной афганской провинции Кунар пострадали два человека. Об этом 21 декабря рассказал старейшина одного из племен в провинции.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По словам старейшины, которые приводит РИА Новости, Пакистан произвел ракетные обстрелы 19 декабря и из-за них пострадали два человека в деревне Шолтан Дара.

При этом указанные ракетные обстрелы Пакистана стали первыми с того момента, как власть в Афганистане захватило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали семь человек в городе Зарандж по обвинению в кражах.