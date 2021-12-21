Ульяновск, 21 декабря, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области утверждён план по содействию развитию конкуренции на 2022 — 2025 годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам заседания координационного совета по внедрению стандарта развития конкуренции.

Иван Шилов ИА REGNUM Восточный экспресс для российского бизнеса

Документ о содействии развитию конкуренции подписали губернатор Ульяновской области Алексей Русских и руководитель УФАС Геннадий Спирчагов. Также они завизировали соглашение о взаимодействии и план мероприятий по его реализации.

Глава региона подчеркнул, что вопросы развития конкуренции являются «неотъемлемой частью» экономической политики и одновременно — одним из ключевых показателей эффективности. Направление задано федеральным национальным планом развития конкуренции, что позволит «более чётко, системно» обеспечивать «стабильный рост экономики и благосостояния» населения.

«Утверждаемые документы синхронизируют проводимую на региональном уровне работу с национальным планом и станут одними из главных инструментов достижения его ключевых задач», — подчеркнул Алексей Русских.

Геннадий Спирчагов отметил, что национальный план развития конкуренции призван нарастить число работников малого и среднего предпринимательства (МСП) в России до 25 млн человек, в том числе наращивая долю присутствия МСП в государственных закупках и расширяя участие в отраслях экономики. К примеру, в строительстве число МСП планируется увеличить до 90%.

В минэкономразвития Ульяновской области напоминают, что по итогам 2020 года Ульяновская область поднялась на десять позиций и вошла в топ-20 регионов по уровню содействия развитию конкуренции.

Исполняющий обязанности главы минэкономразвития Николай Зонтов отмечает, что в Ульяновской области стопроцентная доля организаций частной формы собственности составила в 17 товарных рынках из 34-х. В частности, речь идёт о дорожном строительстве, АПК, ЖКХ, лёгкой промышленности, строительстве, транспортном обеспечении.

На семи товарных рынках (розничная торговля лекарственными препаратами, обработка древесины, семеноводство, теплоснабжение) доля организаций МСП превышает 70%, что соответствует запланированным значениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области завершено строительство 12 новых инвестиционных объектов и создано более 1 тыс. рабочих мест. Губернатор Алексей Русских заявлял, что «в ближайшее время» будет подписана инвестиционная декларация Ульяновской области, где будут обозначены обязательства региона перед инвестором, гарантирующие, что условия реализации проектов не ухудшатся.