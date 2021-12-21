Тирана, , 10:28 — REGNUM Полиция Албании вечером 20 декабря задержала троих человек, публично поджегших сербский флаг в ходе протеста против Open Balkan.

Сербия

Как сообщает балканское СМИ balkanweb, полиция допрашивает задержанных по данному вопросу.

Напомним, бывший премьер-министр Албании Сали Бериша организовал протест против сотрудничества с Сербией в рамках Open Balkan и против визита АлександраВучича в Тирану. Инцидент выявил оголтело-националистическую природу протеста.

Бериша, ставший персоной нон-грата в США, теперь намерен путем массовых протестов в свою поддержку добиться возвращения на пост главы Демократической партии Албании и сместить правительство Эди Рамы.

Читайте ранее в этом сюжете: Тирану украсили флагами Сербии перед приездом Вучича

Читайте развитие сюжета: Президента Сербии в Албании встретили демонстранты