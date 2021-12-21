Кабул, 21 декабря, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В столице Афганистана прогремел взрыв. Инцидент произошёл 20 декабря в 19:09 по кабульскому времени в районе Хайрхана 15-го округа Кабула.

U.S. Army Взрыв

По сообщению информационного агентства «Шафакна», генерал Мобин, пресс-секретарь Кабульского полицейского управления, подтвердил эту информацию, заявив, что инцидент был вызван подрывом придорожной мины.

По словам очевидцев, целью взрыва были две бронемашины талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым не получили никаких повреждений.

Никаких дополнительных подробностей не сообщается.