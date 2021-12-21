Саратов, 21 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Саратовской области в отношении адвоката Адвокатской палаты Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Подозреваемая задержана, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Кукрыниксы. Выступление ката в роли адвоката. 1977

Адвокат Адвокатской палаты Волгоградской области представляла интересы жителя Саратова. Своего доверителя и его супругу, которая также являлась фигурантом уголовного дела, она заведомо ложно проинформировала о том, что располагает связями и влиянием, может решить вопрос о прекращении уголовного преследования, добиться более мягкого приговора, обеспечить увольнение сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих расследование и оперативно-розыскные мероприятия по данному уголовному делу. За это адвокат потребовала со своего подзащитного и его жены деньги, заверяя, что передаст их должностными лицам правоохранительных органов и суда. С мая 2019 года до декабря 2021 года адвокат путем обмана похитила принадлежащие доверителю и его супруге денежные средства в сумме 3,75 млн рублей. Супруги обратились в правоохранительные органы. 20 декабря 2021 года, продолжая задуманное, адвокат получила от супруги своего подзащитного, действовавшей в рамках оперативного мероприятия, деньги в сумме 10 млн рублей под предлогом их дальнейшей передачи за назначение женщине и ее мужу наказания, не связанного с изоляцией от общества.

Противоправные действия адвоката пресекли сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИА REGNUM ранее сообщало, начальник центра трудовой адаптации осужденных и начальник отдела материально-технического обеспечения исправительного учреждения УФСИН России по Саратовской области получили через посредника от директора коммерческого предприятия частями взятку в виде денег на общую сумму 326 850 рублей. За незаконное вознаграждение подразумевался выбор данной организации в качестве поставщика материалов для нужд исправительной колонии.

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