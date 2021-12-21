Сочи, Краснодарский край, 21 декабря 2021, 10:19 — REGNUM Более250 тысяч туристов ожидают в Сочи на новогодние праздники, об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Как уточняется, загрузка объектов размещения только на территории горного кластера курорта составит около 95%.
Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае на новогодние каникулы ожидают около 385 тыс. гостей. Этой зимой туристов в регионе будут принимать около 1 700 средств размещения на 206 тысяч мест, что на 50 объектов больше, чем годом ранее.