Сочи, Краснодарский край, 21 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Более250 тысяч туристов ожидают в Сочи на новогодние праздники, об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Красная-поляна.рф Канатная дорога

Как уточняется, загрузка объектов размещения только на территории горного кластера курорта составит около 95%.

«Наш город готов принять гостей на новогодние праздники. Чтобы отдых туристов и местных жителей был комфортным, нам надо обеспечить удобную транспортную логистику. Туристам, направляющимся на горнолыжные курорты, мы дали возможность выбора альтернативного транспорта. Кроме того, в целях снижения транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть, граждане могут воспользоваться системой перехватывающих парковок», — отметил глава города Алексей Копайгородский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае на новогодние каникулы ожидают около 385 тыс. гостей. Этой зимой туристов в регионе будут принимать около 1 700 средств размещения на 206 тысяч мест, что на 50 объектов больше, чем годом ранее.