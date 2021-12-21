Азовский район, Ростовская область, 21 декабря, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Ростовской области настоятеля одного из храмов заподозрили в домогательствах к приёмным детям. На отца пожаловались три девочки.

Алексей Колчин ИА REGNUM Атрибуты священников

Жена священника впервые узнала о происходящем от старшей девочки, удочерённой в 2010 году. После того, как ситуация вскрылась, священник прекратил домогаться к ребёнку. Подросток, которую приняли в семью в 2015 году, терпела домогательства два года, прежде чем рассказать матери, пишет телеграм-канал Don Mash. Но женщина снова не обратилась в полицию. Около двух лет назад семья удочерила ещё одну девочку, к которой священник также начал проявлять нездоровое внимание.

О происходящем вновь узнала супруга священника и обратилась в правоохранительные органы.

Официальным подтверждением или опровержением данной информации ИА REGNUM не располагает.