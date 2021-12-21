Уфа, , 10:25 — REGNUM Наряды полиции в Башкирии будут дежурить во всех местах проведения праздничных мероприятий и в официальных ледовых городках в новогодние праздники. Об этом 20 декабря сообщил заместитель министра внутренних дел по Башкирии — начальник полиции Артур Сайфуллин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Патруль на проспекте Ленина, около 9-й гимназии Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Непосредственно в новогоднюю ночь для обеспечения правопорядка планируем задействовать около 2 500 сотрудников полиции, 200 курсантов юридического института, около 500 сотрудников частных охранных организаций, а также порядка 600 иных представителей общественных объединений и организаций правоохранительной направленности», — приводит пресс-служба республиканского правительства его слова.

Сообщается, что в общественных местах будут работать кинологические службы. В местах проведения праздничных мероприятий будет дополнительно выставлено 185 автопатрулей ДПС.

«Главы муниципалитетов должны с максимальной ответственностью организовать дежурство в эти дни. Особое внимание следует уделить семьям из групп социального риска, одиноко проживающим пенсионерам. Предстоящие новогодние праздники не должны быть омрачены трагедиями», — заявил глава республики Радий Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии изменили режим продажи алкоголя в новогодние каникулы.