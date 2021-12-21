Стокгольм, , 10:21 — REGNUM 20 декабря член парламента Швеции от партии «Левых» Тони Хадду подал жалобу на премьер-министра страны Магдалену Андерссон в Конституционный комитет риксдага. Это произошло после того, как газета Dagens Nyheter выяснила, что министерство финансов Швеции, во главе которого недавно стояла Андерссон до назначения на пост главы кабинета министров, препятствовало публикации документов о «европейских налоговых оффшорах», пишет издание.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

Ранее DN совместно с другими крупными европейскими средствами массовой информации выяснило в ходе ноябрьского расследования, что шведское правительство не желало публиковать данные по противодействию «оффшорным зонам» на территории ЕС. На страницах новостного материала было напечатано и мнение Андерссон, которая заверяла, что минфин Швеции не пытается ничего скрыть. По ее словам, речь шла о «чувствительной» информации.

«Я очень серьезно к этому отношусь, когда выяснилось, что министерство финансов активно пыталось скрыть протоколы ведения заседаний, возможность ознакомится с которыми граждане должны иметь полное право», — заявил в интервью изданию депутат Хадду.