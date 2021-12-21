Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге за три последних месяца уходящего года цены на вторичное жилье показали минимальный рост — 2%. Об этом 21 декабря сообщают аналитики федеральной базой недвижимости от риэлторов Restate.ru.

Дома Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Вместе с Петербургом незначительный рост цен отмечался в Новокузнецке и Хабаровске. Во всех остальных крупных городах повышение было более существенным и составило 5−10%. Больше всего за три месяца подорожала «вторичка» в Краснодаре (25%), Самаре (11%), Саратове (10%), Ульяновске (10%) и Челябинске (10%).

Средняя цена на вторичное жилье за один квадратный метр в Северной столице на данный момент составляет 196 тыс. рублей. Таким образом динамика роста за три последних месяца составила 2%, при этом за год — 26%.

Отметим, что за год рекорды удорожания поставили Краснодар, Новокузнецк, Севастополь, Томск и Казань. С января по декабрь 2021 года цены на вторичке уверенно росли в абсолютном большинстве городов, и в среднем увеличились на 30%.

«Причины роста общеизвестны: льготная ипотека, рост цен на стройматериалы, инфляция, ослабление рубля», — говорится в сообщении.

Абсолютным лидером роста среди крупнейших городов стал Краснодар. По сравнению с декабрем прошлого года средние цены здесь выросли на 65%, а стоимость квадрата на вторичке сейчас составляет 102,5 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Средний размер ипотеки в Петербурге увеличился на 972 тыс. рублей