Стокгольм, 21 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. 20 декабря тальман Андреас Норлен оказался втянутым в скандал после того, как газета Aftonbladet опубликовала документы, подтверждающие, что второй после короля человек в Швеции слетал в один из регионов страны за 7 500 евро на самолете правительства. Своим мнение на этот счет поделилась политический обозреватель издания Лена Меллин в статье под названием «Ведет себя тем, кем не является — королем».

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Пост тальмана важен. Но важен ли он настолько, чтобы заказывать частный рейс за 75 000 шведских крон, а также проживание для всего экипажа и сопровождающих его телохранителей? Что-то я сильно в этом сомневаюсь», — пишет журналистка.

Отметим, что тальман риксдага формально является вторым человеком в системе государственной власти Швеции.

«Нормальный человек позвонил бы в турагентство и заказал бы билет на самолет до Эстерсунда. Как вариант, забронировал бы самостоятельно в интернете. В этом случае ему обошлось бы все до 2100 шведских крон в оба конца. Или около 2900, если надо вернуться обратно в течение дня. Но тальман этого не сделал», — добавила Меллин.