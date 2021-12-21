Красноярск, 21 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Новое сейсмическое событие (четвёртое с начала декабря 2021 года), произошло сегодня, 21 декабря, в Сибири.

Zeml.info Землетрясение

На этот раз, как сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения силой 3,5 балла отмечен в Ермаковском районе Красноярского края (примерно в 18 километрах к востоку от поселения Верхеусинское) у границы с Тувой.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря землетрясение случилось в Иркутской области: эпицентр находился между Тайшетом и Нижнеудинском (в 80 км к юго-юго-востоку от Тайшета).

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А 15 декабря сразу два подземных точка за сутки были зарегистрированы сейсмологами в районе Байкала (граница Иркутской области и Бурятии).

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