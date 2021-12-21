Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Санкции в отношении украинского предпринимателя Рината Ахметова со стороны США не исключаются, однако на сегодняшний день по этому вопросу Вашингтону объявить нечего. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Текст выступления опубликован на сайте Белого дома.

Джен Псаки (сс) The White House

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«Мне нечего объявить относительно рассмотрения возможности введения санкций», — сказала Псаки.

При этом пресс-секретарь добавила, что администрация США рассматривает различные варианты, касающиеся введения рестрикций в связи с ситуацией вокруг Украины.

«Мы, конечно, рассматриваем ряд санкций в свете того, что наблюдаем наращивание российских сил и воинственную риторику. Но мне нечего объявить, помимо этого», — ответила Псаки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о поступившей к нему информации о планах государственного переворота 1 декабря, в которых упоминалось имя Рината Ахметова. Глава государства считает, что окружение украинского олигарха втягивает бизнесмена в войну с ним. По словам Зеленского, «это раскачивание ситуации внутри страны».

В свою очередь Ахметов назвал заявление украинского лидера о своей причастности к подготовке госпереворота возмутительной ложью.