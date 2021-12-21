Стокгольм, , 10:13 — REGNUM Число тяжелых случаев заболевания COVID-19 в отделениях интенсивной терапии Швеции продолжает расти и сейчас является самым высоким за последние шесть месяцев. Об этом 20 декабря сообщило новостное агентство TT.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на начало рождественской недели 88 пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в реанимации. 13 декабря их число составляло 62.

«Можно ожидать, что оно и дальше будет расти. Нет никаких признаков того, что оно снизится или рост замедлится, поэтому мы можем ожидать увеличения нагрузки на систему здравоохранения в следующие две недели», — заявил агентству Джонни Хиллгрен, отвечающий за составления Регистра интенсивной терапии.

Сообщается, что в среднем от начала протекания заболевания до попадания в реанимацию проходит одиннадцать дней.

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