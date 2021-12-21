Хабаровск, 21 декабря, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело за распространения сведений о номерах абонентов сотовой компании и детализации их звонков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Monoar Звонок

Читайте также: Российских предпенсионеров предупредили о новой схеме мошенничества

Следствием установлено, что один из сотрудников сотовой компании в 2020 году выгрузил из системы данных сведения о принадлежности не менее чем 70 абонентских номеров клиентов. Желая обогатиться преступным путем, мужчина сохранил их на электронный носитель, и собирался в дальнейшем их распространить.

«Следователями, совместно с сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю установлен подозреваемый в совершении преступления. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование продолжается», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники стали под видом сотрудников российских государственных органов звонить жителям РФ предпенсионного возраста и обещать провести «выплаты» за накопленный трудовой стаж.