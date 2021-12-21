Хельсинки, , 10:09 — REGNUM Утром во вторник, 21 декабря, в Финляндии был запущен третий энергоблок АЭС «Олкилуото». Об этом 21 декабря сообщает компания — оператор станции Teollisuuden Voima (TVO).

АЭС «Олкилуото» Yle.fi

«Реактор АЭС «Олкилуото-3» запущен. Это был исторический момент. В Финляндии в последний раз новая АЭС вводилась в эксплуатацию более 40 лет назад, а в Европе — около 15 лет назад», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что после запуска нового энергоблока станция будет вырабатывать около 14% от общего объема электроэнергии Финляндии.

Кроме того, отмечается, что мощность АЭС планируется повышать постепенно, третий энергоблок начнет выработку электричества в январе на мощности 30% и станет регулярно производить электроэнергию в июне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее план сброса очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» представила энергетическая корпорация Tokyo Electric Power на проверку государственным органам Японии.