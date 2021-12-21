Тбилиси, , 10:11 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 49 347 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3282 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 21 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 913 738 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 866 339 победили инфекцию, в том числе 3263 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 13 169 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 53 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5626 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1021.

Днём ранее в Грузии в ходе 22 001 исследований выявили 1296 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4127 человек, скончались 45 пациентов с COVID-19.

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