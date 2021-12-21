Москва, 21 декабря 2021, 10:08 — REGNUM Подводная лодка Тихоокеанского флота России «Петропавловск-Камчатский» поразила из акватории Японского моря крылатой ракетой «Калибр» береговую цель, которая была расположена на расстоянии более 1 тыс. км. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе флота.
Отмечается, что в расчётное время ракета поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря большие дизель-электрические подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» (обе проекта 636.3) — первая и вторая лодки серии, строящейся на АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге для Тихоокеанского флота — завершили межфлотский переход и прибыли во Владивосток, на главную базу ТОФ.
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