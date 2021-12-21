Москва, , 10:08 — REGNUM Подводная лодка Тихоокеанского флота России «Петропавловск-Камчатский» поразила из акватории Японского моря крылатой ракетой «Калибр» береговую цель, которая была расположена на расстоянии более 1 тыс. км. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе флота.

«Новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели из подводного положения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в расчётное время ракета поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря большие дизель-электрические подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» (обе проекта 636.3) — первая и вторая лодки серии, строящейся на АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге для Тихоокеанского флота — завершили межфлотский переход и прибыли во Владивосток, на главную базу ТОФ.

Читайте также: Две новые подлодки совершили океанский переход из Петербурга во Владивосток